EA Sports PGA Tour: Electronic Arts punta al miglior gioco di golf mai realizzato

Il gameplay di PGA Tour ruota tutto attorno allo swing con leva analogica, oramai a tutti gli effetti il sistema di controllo più apprezzato dal pubblico e sul quale ha puntato tutto anche HB Studio, il team che oggi lavora al PGA Tour di 2K Sports. Nel gioco Electronic Arts non saranno presenti sistemi alternativi, il che è un po' deludente visto che più opzioni ci sono e meglio è; se però questa scelta indubbiamente radicale porterà a un miglioramento netto al sistema gioco, sapremo accettarla senza nessun problema né rimpianto esattamente come è già accaduto in casi analoghi.

Dopo più di venti anni, il golf di Electronic Arts torna a chiamarsi semplicemente EA Sports PGA Tour . Questa volta niente mascotte o campioni, niente Tiger Woods o quello scioglilingua vivente di Rory McIlroy: questa volta è solo PGA Tour, proprio come nel 1997. Una piccola rivoluzione che apre le porte a una grande rivoluzione visto che per questo nuovo gioco, che è anche un nuovo inizio, la simulazione ha subito importantissime modifiche.

Precisione Shotlink

EA Sports PGA Tour: Electronic Arts promette ogni cespuglio al suo posto!

Fortunatamente c'è spazio per un bel po' di ottimismo. Durante la presentazione a cui abbiamo assistito e dove ci sono stati rivelati gli aspetti più importanti di questo nuovo gioco di golf, il momento più interessante è stato proprio quello legato alla fisica. Questa è stata costruita utilizzando i dati del sistema di telecamere Shotlink che dal 2001 traccia, cataloga e visualizza gli effetti dei colpi nel golf professionale anche in base alla situazione atmosferica. È una prima volta per i videogiochi e potrebbe davvero fare la differenza. Da quel che ci hanno fatto vedere, l'andamento della pallina in questo PGA Tour targato Electronci Arts sembra davvero di nuova generazione: la reazione al colpo, il leggero svirgolio in aria, la caduta e il percorso in discesa tra l'erba, avevano un aspetto davvero molto convincente. Ma come ben saprete, un conto è vedere un video e un altro provare il gioco con mano, cosa che al momento non è ancora accaduta.

Un altro aspetto nel quale EA Sports PGA Tour vuole il massimo, è quello grafico. Il gioco 2k è davvero molto buono, ha un editor portentoso che gli permette contenuti potenzialmente infiniti, ma graficamente è fermo al palo. Electronic Arts sembra invece puntare a un hole-in-one spingendo contemporaneamente sul motore Frostbite e sulle console di ultima generazione: EA Sports PGA Tour uscirà solo su PC, PlayStation 5 e Xbox Series S/X e probabilmente sarà per diverso tempo il gioco di golf con la migliore grafica in circolazione. Dai campioni ai personaggi creati con l'editor, passando per i numerosi campi su licenza ricreati in scala 1:1 grazie alle ultime tecnologie laser, dove ogni cespuglio è diligentemente al suo posto, EA Sports PGA Tour si presenta davvero molto bene e finalmente all'altezza degli sportivi più popolari e dal budget solitamente senza fondo.