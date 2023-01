Project Q cancellato ufficialmente da Ubisoft, niente playtest nei prossimi mesi

Project Q è stato cancellato ufficialmente da Ubisoft, con un messaggio pubblicato sul canale Discord ufficiale del gioco. Attualmente non è chiaro se si tratti di uno dei tre giochi cancellati di cui la compagnia ha parlato negli scorsi giorni, anche perché di quelli si sapeva che non erano stati ancora annunciati. Che sia la quarta cancellazione delle ultime settimane e l'ottava degli ultimi sei mesi? Sarà uno dei dodici battle royale che erano in sviluppo?

Project Q fu presentato ad aprile 2022 . Le reazioni del pubblico all'epoca furono decisamente tiepide e il gioco è presto sparito dai radar, nel disinteresse generale. Pare anche che non abbia particolarmente impressionato durante i playtest degli ultimi mesi.

Per la prima metà del 2023 erano previsti altri playtest, che non si terranno più.

Evidentemente l'editore sta tagliando tutti quei progetti nati morti, dei quali ai giocatori non interessa praticamente nulla. Nel messaggio inviato su Discord, Ubisoft ha iniziato facendo i complimenti di rito alla comunità e ricordando l'emozione del primo playtest, per poi annunciare: "Purtroppo abbiamo dovuto cancellare i test chiusi previsti, perché lo sviluppo di Project Q sarà interrotto. Ciò significa che dovremo anche chiudere il server Discord."

Il messaggio afferma poi di non avere altre informazioni da comunicare, limitandosi a ringraziare ancora tutti per il supporto e invitando i rimasti a condividere i loro ricordi, fino alla chiusura dei server che avverrà nei prossimi giorni.