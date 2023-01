The Callisto Protocol per PS5 e PS4 in offerta su PlayStation Store

The Callisto Protocol per PS5 e PS4 è disponibile in offerta su PlayStation Store, nell'ambito della tradizionale Promozione della Settimana: è possibile acquistare le varie edizioni del survival horror di Striking Distance Studio approfittando di uno sconto pari al 20%.

Come riportato alcuni giorni fa, il nuovo progetto di Glen Schofield ha registrato vendite sotto le aspettative a fronte di costi elevati, e in casi come questi è inevitabile che il primo passo per recuperare la situazione sia quello di lanciare una qualche promozione.

Nello specifico, The Callisto Protocol può essere acquistato nelle seguenti versioni:



Edizione standard per PS5 e PS4 a 55,99€ anziché 69,99€.

Edizione standard solo per PS4 a 47,99€ anziché 59,99€.

Deluxe Edition per PS5 e PS4 a 71,99€ anziché 89,99€.

Se avete letto la nostra recensione di The Callisto Protocol, saprete che il gioco non raggiunge i fasti di Dead Space per tutta una serie di motivi, ma può contare su di un impianto solido e interessante, nonché su di un comparto tecnico e una direzione strepitosi.

A proposito di Dead Space, manca ormai davvero poco al debutto del remake per PC, PS5 e Xbox Series X|S: sarà disponibile a partire dal 27 gennaio.