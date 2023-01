Ubisoft, Yves Guillemot si scusa con i dipendenti per le recenti dichiarazioni

Yves Guillemot, CEO di Ubisoft, si è scusato con i dipendenti per via delle sue recenti dichiarazioni, in cui aveva fondamentalmente detto che stava a loro risollevare le sorti dell'azienda dopo i risultati preoccupanti degli ultimi mesi.

Commenti che il personale della casa francese non ha preso alla leggera, e che anzi hanno innescato addirittura uno sciopero nella sede di Parigi. La percezione di quelle frasi era infatti di uno scarico di responsabilità dalla dirigenza ai dipendenti.

"Ho ascoltato il vostro feedback e mi dispiace che quelle frasi siano state interpretate in quel modo", ha detto Guillemot rivolgendosi al personale di Ubisoft nel corso di un meeting interno, stando ad alcune fonti presenti.

"Quando ho detto che toccava a voi fare in modo che i nostri giochi arrivassero nei tempi stabiliti e con la qualità attesa, intendevo esprimere l'idea che mai come ora ho bisogno del vostro talento e della vostra energia perché ciò accada."

"Siamo parte di un viaggio collettivo, che comincia ovviamente da me e dalla dirigenza perché vengano create le condizioni sulla base di cui tutti possano avere successo insieme." Parole che alcuni dipendenti hanno preso positivamente, mentre altri restano convinti che Guillemot non abbia contatto con la realtà.

Quel che è certo è che qualcosa bisognerà fare per recuperare terreno, visto che Ubisoft ha cancellato tre giochi non annunciati e rinviato ancora una volta Skull and Bones.