PlayStation VR2: più di 30 giochi in uscita nel mese di lancio, vediamo la lista

Sony ha annunciato la lineup di lancio ufficiale di PlayStation VR2, che vede 13 nuovi giochi presentati oggi ad aggiungersi agli altri già riferiti in precedenza, per un totale di oltre 30 giochi previsti nel mese di lancio del nuovo visore VR.

Non si tratta ovviamente solo di produzioni interne o titoli inediti, ma anche di giochi third party, adattamenti e conversioni per PlayStation VR2 oltre a titoli originali.

PlayStation VR2: un'immagine con tutti i giochi di lancio previsti

Come riferito da Sony sul PlayStation blog ufficiale, oltre agli 11 giochi annunciati lo scorso novembre per PlayStation VR2 in arrivo nel corso del 2023 sono stati presentati oggi altri 13 titoli, mentre in totale sono previsti più di 30 giochi in uscita entro la fine di marzo, a un mese dall'uscita del visore.

Tra questi troviamo giochi particolarmente attesi come Horizon Call of the Mountain, spin-off della serie Guerrilla Games appositamente sviluppato per realtà virtuale, oltre alla versione VR di Resident Evil Village, ma anche Gran Turismo 7.

Tra i giochi annunciati oggi troviamo Before Your Eyes, un'avventura in cui si controlla la narrazione e si influenza gli esiti di questa attraverso battiti di ciglia, portandoci ad esplorare vari ricordi, Kayak VR: Mirage, ovvero una sorta di simulazione di kayak che ci porta alla scoperta di varie ambientazioni reali a bordo dell'imbarcazione e Pavlov VR, uno sparatutto competitivo a squadre.

Puzzling Places è un puzzle 3D in realtà virtuale in cui dobbiamo assemblare miniature iperrealistiche di vari luoghi, mentre Song in the Smoke: Rekindled è un survival adventure in VR. Tra i giochi probabilmente già noti troviamo Thumper, l'action rhythm game a base di ritmo e velocità, Rez Infinite che porta in ambito virtuale il celebre sparatutto ritmico di Tetsuya Mizuguchi e Tetris Effect in versione PlayStation VR2.

Vediamo dunque l'elenco stilato da Sony con tutti i 36 giochi previsti in uscita per PlayStation VR2 entro un mese dal lancio del visore: