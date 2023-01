Riot Games: tagli del personale in vista in vari reparti, stando a un giornalista

Riot Games potrebbe aver dato il via ieri a una serie di licenziamenti, con i tagli del personale che coinvolgerebbero più divisioni della compagnia, stando alle informazioni condivise da Jacob Wolf, ex giornalista di ESPN e Dot Esports.

Wolf al momento non è in grado di offrire stime precise sulle dimensioni di questo taglio del personale e le motivazioni dietro a questa decisione dei vertici di Riot Games. Tuttavia, se le informazioni si riveleranno veritiere, la compagnia ha annunciato i primi licenziamenti ieri e per il momento sembrerebbero riguardare i settori esport, assistenza clienti e risorse umane. Non è escluso tuttavia che altre divisioni subiranno dei tagli del personale nei prossimi giorni.

"Molteplici fonti mi hanno detto che Riot Games sta effettuando dei licenziamenti, che sono iniziati oggi. Le dimensioni e la portata non sono chiare al momento, finora ho sentito parlare di tagli per i reparti reclutamento & risorse umane, supporto ed eSport", ha twittato Wolf. "Storicamente Riot non ha subito molte tagli del personale in passato, ma è in linea con una tendenza più ampia nei settori della tecnologia, dei giochi e dell'intrattenimento poiché le difficoltà economiche iniziano a colpire molte aziende".

Come fa notare Wolf, nella storia di Riot Games ci sono stati pochi licenziamenti di grossa entità, ma questa decisione sembrerebbe essere in linea con quelle di altre aziende nei settori della tecnologia, gaming e intrattenimento. Ad esempio, in questi giorni Microsoft ha annunciato il licenziamento di 10.000 dipendenti mentre Unity Software di 300 persone.

Riot Games per il momento non ha confermato né smentito le indiscrezioni, dunque prendente con le pinze le informazioni riportate qui sopra.