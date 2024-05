Marvel Rivals, la lista completa dei personaggi dell'alpha rivelata da un dataminer

Un dataminer ha rivelato la lista completa dei personaggi attualmente indicizzati per l'alpha di Marvel Rivals, l'action shooter a base competitiva sviluppato da NetEase Games e ambientato appunto nell'universo Marvel.

Hulk

Punisher

Storm

Loki

Human Torch

Doctor Strange

Mantis

Hawkeye

Captain America

Rocket Raccoon

Hela

Cloak & Dagger

Black Panther

Groot

Ultron

Magik

Moon Knight

Luna Snow

Squirrel Girl

Black Widow

Iron Man

Venom

Spider-Man

Magneto

Scarlet Witch

Thor

Mr. Fantastic

Winter Soldier

Peni Parker

Star-Lord

Blade

Namor

Adam Warlock

Jeff the Landshark

Psylocke

Wolverine

Invisible Woman

The Thing

Iron Fist (Lin Lie)

Sappiamo che sono tantissime le registrazioni per la closed alpha di Marvel Rivals e stando a questi dati il roster che verrà sbloccato nel corso dei test sarà composto da un totale di trentanove personaggi, ovverosia venti in più rispetto a quelli già annunciati.

A proposito di contenuti non ufficializzati, stando a quanto riportato dal dataminer ci sono anche cinque mappe di cui gli sviluppatori di Marvel Rivals non hanno ancora parlato. Si tratta della Hydra Erebus Base, dell'Intergalactic Empire of Wakanda, di Klyntar, dell'Empire of Eternal Night e di Krakoa.