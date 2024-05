Alan Wake 2: potete comprare la birra Ahma del gioco, se siete pronti a viaggiare per 3.000 Km

All'interno di Alan Wake 2 è presente una birra fittizia nota come Ahma. Si tratta di un piccolo dettaglio nel mezzo del gioco, niente di troppo importante potremmo pensare, ma non certo dal punto di vista di Remedy Entertainment, che ha deciso di trasformare la birra in qualcosa di reale. Remedy Entertainment ha infatti collaborato con il birrificio finlandese Tornion Panimon per dare vita alla birra immaginaria.

C'è però un problema: la birra Ahma è disponibile unicamente se siete in Finlandia (sono circa 3.000 chilometri di distanza, se volete fare un viaggetto). Il tutto è stato segnalato da alcuni utenti su Twitter, come potete vedere qui sotto.

La descrizione sul sito ufficiale del produttore in finlandese, secondo una traduzione automatica, recita: "La cittadina di Watery nello stato di Washington, affettuosamente conosciuta come "La piccola finlandia d'america", è nata nel 1981 intorno agli immigrati finlandesi, concentrandosi sulla pesca e sulla selvicoltura. La conservazione del patrimonio e della cultura finlandese è sempre stata una parte importante della vita dei finlandesi-americani e questo è particolarmente evidente nel cuore di Watery, il famoso edificio Suomi-Talo. Da questa passione nasce Ahma."

Ricordiamo che Watery è una città fittizia dell'universo narrativo di Alan Wake.