Marvel Rivals, scopriamo lo sparatutto a squadre coi supereroi Marvel

Per anni ci siamo chiesti come mai a nessuno fosse venuto in mente di sviluppare uno sparatutto a squadre incentrato sui personaggi Marvel. Insomma, gli eroi di Overwatch sono praticamente gli Avengers formato Blizzard e il genere è stato popolarissimo per anni: non poteva che essere questione di tempo prima che ci pensasse qualcuno. Ma il problema in fondo è proprio questo, il tempo. Guardando e riguardando il trailer di Marvel Rivals, in sviluppo presso NetEase Games e con Closed Alpha Test in arrivo il prossimo maggio su Steam, non abbiamo potuto fare a meno di chiederci se questo nuovo shooter non stia uscendo fuori tempo massimo. È un gioco che a guardarlo sembra maledettamente divertente, ma anche già visto e stravisto: cerchiamo di capire se può ancora dire la sua in un mercato che sembrerebbe aver superato la moda degli sparatutto a squadre.

Varietà di eroi Magik è la sorella di Colosso, una mutante ma anche una strega La cosa più interessante di Marvel Rivals è sicuramente il roster per nulla scontato. Quando sono cominciati a girare i leak, alcune scelte dello sviluppatore cinese ci erano parse così insolite da non essere vere, e invece siamo rimasti sorpresi di vedere quegli eroi nel trailer: non certo Iron Man, che ormai è il Vendicatore più famoso di tutti grazie ai film del Marvel Cinematic Universe, né tanto meno Spider-Man, che non ha bisogno di presentazioni, ma altri personaggi meno conosciuti come Magik, Namor o Peni Parker, la figlia di un Uomo Ragno alternativo che pilota un mech ispirato a Evangelion. Alcuni personaggi sono praticamente inediti: è il caso di Luna Snow, una supereroina coreana creata per il videogioco Marvel Future Fight che ha poi esordito a fumetti ne La guerra dei regni. È chiaro che alcuni personaggi sono figli del marketing. Il roster include ben quattro Guardiani della Galassia: Star-Lord e Rocket sono ovviamente i più famosi, e anche i più adatti a uno sparatutto considerando la loro affinità con le armi da fuoco, mentre ci sono apparsi più improbabili Groot e soprattutto Mantis, al posto della quale sarebbero stati più adatti Drax, Nebula o Gamora. Immancabili, poi, il Dottor Strange, Scarlet Witch e la Pantera Nera, ma anche Loki - che grazie all'interpretazione di Tom Hiddleston nei film è diventato quasi più amato degli stessi Avengers - e Hulk, che a quanto pare combatterà anche in forma umana. Restando in tema di Avengers, stupisce l'assenza di pesi massimi del calibro di Capitan America, che sarebbe stato un tank perfetto col suo scudo, o Thor, Occhio di falco - che forse sarebbe stato un po' troppo simile ad Hanzo? - e la Vedova Nera. Ma se la quota shooter è facilmente bilanciata dalla presenza del Punitore e il suo arsenale, sorprende l'inclusione di altri due X-Men oltre alla sorellina di Colosso, e nientepopodimeno che Magneto e Tempesta. Segno che i mutanti Marvel sono tornati per restare, grazie anche al successo dell'ottima X-Men '97 su Disney Plus. A giustificare questo scontro tra titani Marvel sembrerebbe esserci una narrativa essenziale che si ispira alle Guerre Segrete dei fumetti: in questo caso abbiamo due Doom - il Dottor Destino, per chi è abituato alla localizzazione italiana storica - che si danno la guerra dai rispettivi universi paralleli, costringendo gli eroi del Multiverso a combattere per impedire che anche soltanto uno di loro possa sopraffare l'altro e conquistare il potere assoluto.