Tekken 8: Eddy Gordo e la sua capoeira nel nuovo trailer, in arrivo nel gioco

Tekken 8 continua ad ampliare il suo roster di personaggi, come di consueto, e in questo caso il prossimo ad arrivare è un altro classico della serie: si tratta di Eddy Gordo, che si presenta con la sua caratteristica capoeira nel nuovo trailer di Bandai Namco.

Come riferito dal publisher, Eddy Gordo verrà introdotto nel cast di personaggi di Tekken 8 il 5 aprile 2024 in via ufficiale, ma potrà essere utilizzato anche in "early access" dalla mezzanotte dell'1 aprile per chi possiede il Character Year 1 Pass del gioco, consentendo così di poterlo utilizzare prima del tempo.

Come vediamo nel trailer, Gordo appare evoluto ma le sue caratteristiche di base sono simili a quelle classiche.