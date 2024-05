Fallout 76: qualcuno ha nuclearizzato la base di Phil Spencer, probabilmente per protesta

Phil Spencer non sta proprio vivendo il suo momento di massima popolarità, diciamo, e la cosa comincia ad apparire evidente anche nei giochi online, nella fattispecie su Fallout 76 dove qualcuno ha nuclearizzato completamente la base costruita dal CEO di Microsoft Gaming.

In quella che sembra essere decisamente una reazione evidente alle azioni di Microsoft, che ha chiuso Tango GameWorks e Arkane Austin in un taglio di personale di notevole portata emerso questa settimana, il CAMP creato da Phil Spencer, noto come "P3" su Xbox Live e nelle sue interazioni online, è stato colpito da un attacco nucleare in Fallout 76.



Non ci sono state dichiarazioni specifiche, ma sembra proprio essere una sorta di manifestazione di dissenso da parte di qualche giocatore, che ha opportunamente utilizzato un metodo piuttosto spettacolare per dire a Spencer di non aver affatto apprezzato la condotta di Microsoft in questi giorni.