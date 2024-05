Pokémon GO 8 anni dopo: come è cambiato il rivoluzionario gioco di Niantic

Se dovessimo stilare la lista dei videogiochi più influenti degli ultimi 25 anni, è indubbio che tra i primi 10 posti non potremmo non includere Pokémon GO. Dal suo debutto esplosivo, passando per aggiornamenti titanici e guerre aperte tra la community e gli sviluppatori, il titolo per mobile nato dalla collaborazione tra Niantic, The Pokémon Company e Nintendo si è ormai imposto come uno dei capisaldi del mercato dei videogiochi per smartphone. Il suo successo è stato tale che Niantic stessa ha cercato di replicarlo con diverse altre proprietà intellettuali (senza ottenere il medesimo successo) a dimostrazione di quanto sia stata unica la congiuntura tra una formula dall'elevato potenziale e una proprietà intellettuale titanica. In otto anni, però, sono cambiate parecchie cose, dall'introduzione del PvP, all'arrivo dei Raid, passando per le feroci polemiche della pandemia e persino l'approdo del gioco ai mondiali di Pokémon. Se state pensando di rispolverare il vecchio Pokédex e tornare a passeggiare con i vostri amici, non c'è mai stato un momento migliore di questo per farlo, ma attenzione: a seconda di quanti anni sono passati dall'ultima volta che ci avete giocato, potreste ritrovarvi tra le mani un'esperienza completamente diversa da quella che ricordate e piena di stimoli su cui puntiamo a fare chiarezza.

Un inizio esplosivo Il debutto di Pokémon GO è stato un evento che ha ridefinito l'industria dei videogiochi e la cui eco è percepibile ancora oggi Per tutti i fan dei Pokémon, l'estate del 2016 è stata un periodo magico. Dopo mesi di hype dettato dalle esperienze di chi ha avuto accesso (in Giappone e negli Stati Uniti) alla beta che si è tenuta dal marzo al giugno di quell'anno, a luglio il mondo ha potuto finalmente giocare a Pokémon GO, il gioco che prometteva di trasformare chiunque in un vero allenatore di mostri tascabili. Il suo punto cardine era, ed è tutt'ora, andare in giro per il mondo reale a catturare Pokémon, anche in realtà aumentata, una funzione che, tecnologicamente, sembrava rivoluzionaria all'epoca. Passeggiare per le strade della propria città e vedere attraverso la lente dello smartphone un Bulbasaur che aspettava solo di diventare il vostro nuovo compagno di avventure è stata un'emozione incredibile per milioni di giocatori che hanno invaso le strade e le piazze di tutto il mondo. I video registrati allora sono ancora sorprendenti per la mole di gente che si mobilitava, per le corse folli alla ricerca di un Dragonite e per, dobbiamo dirlo, la quantità di disastri, incidenti e problemi causati da intrepidi giocatori di GO. Finita la prima fase idilliaca, però, tanto chi giocava quanto gli sviluppatori si sono presto accorti che, una volta catturati tutti i Pokémon, raggiunto il livello massimo e conquistate le palestre di paese, nel gioco c'era ben poco da fare. Così è iniziato il processo di costruzione di un ecosistema di missioni, incarichi, competizioni, eventi online e raduni di persona per tenere i giocatori interessati al gioco. Tutto questo, infatti, ha iniziato a prendere forma dopo il famoso "mese morto", il termine con cui i veterani si riferiscono al gennaio 2017, un periodo in cui non solo non è successo niente all'interno del gioco, ma in cui Pokémon GO ha visto il crollo di giocatori più sostanzioso della sua storia.

Le grandi innovazioni Già a partire dal 2017 i contenuti sono iniziati ad arrivare su Pokémon GO, soprattutto nella forma dell'aggiunta di attività che ancora oggi sono pilastri del gameplay Nei tre anni che sono seguiti al lancio, Pokémon GO ha fatto passi da gigante introducendo la maggior parte delle funzionalità che lo hanno reso un gioco completo e capace di tenere i suoi fan incollati allo smartphone tutto l'anno. Solo nel 2017 sono arrivati tre capisaldi del gioco: i Pokémon cromatici, i Raid e il GO Fest. Dare la caccia agli shiny è la ragione di vita di una bella fetta di giocatori attuali (100 milioni all'anno nel 2023) che, di evento in evento, sono sempre alla ricerca della versione alternativa di ogni Mostro Portatile. I Raid, poi, sono l'equivalente dell'endgame di Pokémon GO: qui gruppi di allenatori devono coordinarsi per battere e avere la possibilità di catturare un potentissimo Pokémon che spesso e volentieri è disponibile solo tramite queste attività. Il Pokémon GO Fest di Chicago nell'estate del 2017, invece, è stato il primo evento di persona del gioco che, nonostante gli imponenti problemi tecnici (nessuno riusciva a giocare) ha dimostrato l'elevatissimo interesse della community per questo tipo di attività dando inizio a una tradizione che, fatta esclusione per il periodo pandemico, è una ricorrenza estiva per tutti gli amanti di Pokémon GO e ha ormai fatto tappa in tutto il mondo. Nel 2018, invece, nascono i community day, eventi dedicati a singoli Pokémon pensati per trovarli in versione cromatica o catturarne in abbondanza per ottenere le risorse necessarie all'evoluzione. Fatto salvo per l'introduzione della seconda generazione nel febbraio 2017, è importante sottolineare come, fino ad ora, il gioco sia rimasto sostanzialmente uguale a sé stesso visto che Niantic ha concentrato i suoi sforzi sul renderlo il più stabile possibile. Le ricerche sul campo sono stata un'innovazione fondamentale per Pokémon GO perché hanno approfondito il senso di progressione giornaliera e settimanale dei giocatori Nel marzo del 2018, però, vengono introdotte le ricerche sul campo, delle vere e proprie missioni che ricompensano il giocatore con materiali (Pokéball, aromi, incubatori ecc...) o Pokémon anche rarissimi. Qui il professore di Pokémon GO, il Professor Willow, ha assunto un ruolo molto più centrale dando a chi gioca più missioni, incarichi e avventure. A settembre del 2018, poi, ha fatto il suo debutto l'unico Pokémon arrivato prima su GO che in qualsiasi altro videogioco: Meltan. La reazione del pubblico è stata a dir poco esplosiva e da lì a brevissimo un'altra funzione avrebbe scosso le fondamenta del gioco. L'arrivo del Team GO Rocket, dei Pokémon Ombra e del PvP è stato un momento cruciale nella storia di Pokémon GO perché, con queste battaglie 1v1 (sia contro il computer sia contro altri utenti), Niantic ha potuto dire che quasi tutti gli elementi cardine dei videogiochi per console erano stati tradotti in formato GO, e la community ha decisamente apprezzato. Gli allenatori hanno dovuto aspettare fino al 2020 per ricevere un sistema di battaglie competitivo diviso in rank scalabili, e fino al 2022 per partecipare al circuito competitivo di Pokémon e incoronare il primo campione mondiale.

L’affare pandemia Il momento più difficile nella storia di Pokémon GO è stato il 2020 con la pandemia che ha costretto i designer a ripensare il gioco sin dalle fondamenta A partire da marzo 2020, con l'arrivo della Pandemia da Covid-19, Pokémon GO si è dovuto reinventare per restare rilevante e divertente anche in lockdown. Qui sono state introdotte funzioni molto apprezzate dai fan come il raddoppio dei Pokémon selvatici in qualunque zona e momento, il raddoppio delle dimensioni del cerchio di interagibilità dei Pokéstop, il dimezzamento delle distanze di camminata per la schiusa delle uova e il raddoppio della durata dell'incenso. Ad aprile, poi, è arrivato uno degli aggiornamenti più importanti della storia di Pokémon GO: i Raid da remoto. Con questo nuovo tipo di biglietti è diventato possibile partecipare a raid distanti anche migliaia di chilometri per poter catturare i Pokémon più forti. Nel luglio del 2020, poi, è arrivato il Global GO Fest che ha trasformato i raduni di persona in un evento globale giocabile da tutti in tutto il mondo. Con la pandemia ancora in corso, Niantic ha deciso di annunciare, nell'ottobre del 2020, che i bonus introdotti per facilitare il gameplay durante i lockdown sarebbero stati rimossi. All'annuncio c'è stata una vera e propria esplosione di frustrazione nella community, che si è fatta sentire: con l'hashtag #hearusNiantic, i giocatori si sono lamentati così tanto e così a lungo che gli sviluppatori hanno concesso alle modifiche di rimanere in vigore almeno fino a luglio 2021. Arrivata la fatidica data, una nuova controversia e una nuova ribellione hanno rimandato la cancellazione a settembre. Quando anche quest'ultima scadenza è arrivata, la compagnia ha finalmente ceduto e ha annunciato che avrebbe tenuto attivi i bonus dei tempi del Covid in modo permanente, disinnescando la tensione con la community.