EA pensa alle pubblicità nei videogiochi, ma con un 'approccio ponderato'

Non è affatto un'idea nuova, ma sembra che Electronic Arts l'abbia recentemente recuperata, probabilmente per cercare di massimizzare i profitti all'interno della situazione generalmente non proprio rosea dell'industria, dunque è possibile che si vedano eventuali sviluppi sulla questione nei prossimi mesi o anni.

Miliardi di ore di potenziale visibilità

Una ricostruzione ideale (e distopica) della pubblicità nei videogiochi di un tempo

"Se pensiamo ai molti, molti miliardi di ore trascorse giocando, creando, guardando e connettendoci, e che gran parte di questo impegno avviene al di fuori di un'esperienza di gioco tradizionale, ci aspettiamo che la pubblicità abbia l'opportunità di essere un significativo motore di crescita per noi", ha riferito Wilson durante la conferenza finanziaria di EA.

Dunque, ha aggiunto, "Saremo molto attenti a questo aspetto", con già un piano in definizione. "In questo momento abbiamo dei team interni all'azienda che stanno studiando come realizzare delle implementazioni molto ponderate all'interno delle nostre esperienze di gioco".

L'approccio "ponderato" sembra essere un elemento che Wilson vuole evidenziare particolarmente, per evitare di mettere in allarme i giocatori sulla possibile invasione di pubblicità fastidiose durante i giochi. Non è ancora chiaro come si risolverà la questione, ma è indubbio che l'idea delle pubblicità nei videogiochi non sia affatto tramontata.