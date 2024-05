Armored Core VI traina i risultati di Kadokawa, in attesa di Elden Ring: Shadow of the Erdtree

Il motivo è abbastanza chiaro: nel 2022 fu lanciato Elden Ring . Nel 2023 Kadokawa ha continuato a vendere il gioco e ha avuto altri successi come il già citato Armored Core VI: Fires of Rubicon, ma non ha trovato una hit dello stesso livello. Di fatto possiamo dire che i giochi di FromSoftware formino in ogni caso buona parte dei suoi bilanci.

Nel suo rapporto finanziario relativo all'anno fiscale conclusosi il 31 marzo 2024, il gruppo giapponese Kadokawa ha sottolineato come Armored Core VI: Fires of Rubicon abbia trainato i suoi risultati del periodo dato, riportando ricavi per 1,66 miliardi di dollari (+1% anno su anno) e profitti d'esercizio per 118,5 milioni di dollari. In questo caso c'è stato un calo drastico del 29% rispetto all'anno precedente.

Dei risultati positivi

Kadokawa ha ottime prospettive per i prossimi anni

Di Armored Core VI: Fires of Rubicon viene detto che è andato molto oltre le aspettative della compagnia, anche nel mercato domestico dove Kadokawa opera anche da editore. Per quanto riguarda Elden Ring, si parla di vendite calate, naturalmente, anche se sono rimaste forti per l'intero anno.

Molto bene anche i risultati fatti dai lanci di Spike Chunsoft, altra realtà parte di Kadokawa, con le vendite dei suoi giochi aumentate enormemente nel corso dell'anno fiscale in esame e dell'ultimo trimestre dello stesso. A trainare i risultati sono stati Master Detective Archives: RAIN CODE e Shiren the Wanderer 6: The Mystery Dungeon of Serpentcoil Island.

Per l'anno corrente, c'è grande attesa per il lancio di Elden Ring: Shadow of the Erdtree, in uscita il 21 giugno su PC, PlayStation e Xbox. Kadokawa si aspetta che migliori anche le vendite del titolo originale. La compagnia prevede comunque di pubblicare 2-3 giochi sviluppati dalle sue controllate nel corso dell'anno fiscale 2025, mentre si sta riorganizzando per riuscire a sviluppare internamente 5-10 titoli entro l'anno fiscale 2027.

Per il mercato giapponese, è previsto anche un rafforzamento dell'offerta mobile, dove Kadokawa ha già avuto buoni risultati da The Eminence in Shadow: Master of Garden, che sta iniziando a produrre profitti.