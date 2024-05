Apple iPad Air (M2) e Apple iPad Pro (M4) ora in prenotazione su Amazon Italia: i prezzi

Tramite Amazon Italia è ora disponibile la prenotazione dei nuovi Apple iPad. Sono infatti disponibili le pagine prodotto di Apple iPad Air (M2) e Apple iPad Pro (M4). Entrambi i modelli sono disponibili in vari tagli di spazio di archiviazione, così come in modello Wi-Fi e Wi-Fi + Cellular, chiaramente a vari prezzi.

La data di uscita dei nuovi Apple iPad è il 15 maggio: prenotando ora potete assicurarvi di avere il vostro tablet già il giorno del lancio. Si tratta inoltre di una prenotazione a prezzo minimo garantito: se vi fosse uno sconto di lancio dell'ultimo secondo, prenotando ora tale sconto sarebbe automaticamente applicato al vostro ordine. La prenotazione è gratuita e può essere cancellata liberamente prima della spedizione.

Qui sotto potete trovare le schede tecniche dei due modelli con i prezzi.