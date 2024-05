Assassin's Creed Infinity potrebbe avere un abbonamento mensile e microtransazioni

Secondo quanto riferito da j0nathan , youtuber e utente X piuttosto noto come leaker, in particolare per quanto riguarda i prodotti legati al publisher francese, questo sistema dovrebbe prevedere una sorta di abbonamento mensile.

Come abbiamo visto, Assassin's Creed Infinity non è un nuovo capitolo della serie, quanto piuttosto una sorta di hub di collegamento che dovrebbe mettere in comunicazione tra loro tutti i numerosi capitoli della serie Ubisoft, attraverso un'interfaccia e un sistema non ancora ben definiti.

Emergono possibili dettagli sulle caratteristiche di Assassin's Creed Infinity , la cui essenza di piattaforma non è ancora ben definita ma dovrebbe essere svelata più in concreto a breve: secondo un leaker, questa potrebbe corrispondere a un abbonamento mensile e contenere delle microtransazioni .

Una sorta di servizio su Assassin's Creed?

Non è chiaro se l'abbonamento sia obbligatorio o sia una forma aggiuntiva di accesso ad Assassin's Creed Infinity, ma si tratterebbe di un elemento importante del progetto.



"Se quello che mi hanno detto è vero, Assassin's Creed Infinity sarà piuttosto incentrato sulle microtransazioni", ha scritto l'utente in questione, "con un abbonamento mensile (un po' come il Game Pass) che darà accesso a tutti i vecchi giochi di Assassin's Creed (non sono sicuro di quelli nuovi), futuri DLC, skin/oggetti esclusivi al mese, ecc".

Dunque sembrerebbe configurarsi come una sorta di servizio, con un abbonamento, che tiene insieme tutta la serie Assassin's Creed, anche se non è chiaro se questo possa dare accesso anche ai nuovi capitoli al day one.

Inoltre, punterebbe piuttosto forte sulle microtransazioni e sugli oggetti aggiuntivi da ottenere in-game come skin e altro, tendenza che è già emersa dai capitoli più recenti della serie, dunque si tratterebbe di una cosa probabile.

Per il resto, attendiamo di avere informazioni direttamente dal publisher, con queste che potrebbero arrivare nel corso dell'Ubisoft Forward 2024 fissato per il mese prossimo, durante il quale dovrebbe essere mostrato per la prima volta nel dettaglio anche Assassin's Creed Red.