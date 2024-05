Nintendo Switch 2: gli account Nintendo attuali saranno trasportabili sul nuovo hardware

Shuntaro Furukawa, il presidente di Nintendo, ha di fatto confermato che su Nintendo Switch 2 saranno utilizzabili gli account Nintendo di Switch 1. Lo ha fatto in occasione della pubblicazione del rapporto finanziario della compagnia relativo all'anno fiscale chiusosi il 31 marzo 2024. Più precisamente, ha toccato l'argomento rispondendo alle domande degli investitori in una sessione di domande e risposte, dove ha parlato apertamente della nuova console in arrivo.

Le domande fatte a Nintendo durante la sessione, riguardavano per la maggior parte Nintendo Switch 2, il cui annuncio arriverà nel corso dell'anno fiscale corrente, quindi entro il 31 marzo 2025, come svelato in occasione del rapporto finanziario vero e proprio. Qui è arrivata la novità sugli account di Nintendo.