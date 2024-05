Multiversus: confermata la presenza di Joker tra i personaggi selezionabili

Indicativo anche il testo del post, che recita: "And. Here. We. Go.", che possiamo considerare un simpatico modo per confermare alcune voci emerse nelle scorse settimane che riguardavano l'inclusione del personaggio.

L'account ufficiale X di MultiVersus ha di fatto confermato l'arrivo di Joker tra i personaggi giocabili della nuova versione del gioco, in arrivo il 28 maggio 2024. Lo ha fatto pubblicando un'immagine particolarmente esplicita, che mostra un pacco regalo aperto, da cui escono le onomatopee di una forte risata. Da notare che il pacco era chiuso con un lucchetto, aperto anch'esso e con sopra scritto "Open". Per il resto i colori dominanti sono proprio quelli tipici del personaggio: viola, giallo e verde.

Le prime immagini

Multiversus sta per fare il suo ritorno

Meglio ancora ha fatto però il content creator tekoa., dedito proprio a MultiVersus, che ha pubblicato direttamente le immagini del Joker come apparirà all'interno di MultiVersus.

In una possiamo vedere Joker con in mano il suo prossimo progetto criminale: eliminare il suo arcinemico Batman (cos'altro potrebbe indicare un pipistrello con una X sopra?). Nell'altra vediamo il Joker sdraiato. A questo punto non vediamo l'ora di osservarlo in azione.

MultiVersus sta per tornare dopo più di un anno di assenza. Warner Bros. lo ritirò dal mercato per modificarlo in seguito al calo vistoso del numero di giocatori. Ora vuole rilanciarlo con nuovi contenuti e tanti elementi rivisti. Ci aspetta quindi un cast stellare di personaggi iconici provenienti dalle sue proprietà intellettuali, una modalità PVE, due nuovi eroi e altro ancora.

MultiVersus sarà (ri)pubblicato come free-to-play su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC (Steam ed Epic Games Store). Supporterà il cross-play e la cross-progression, per la gioia di chi gioca su diversi apparecchi.