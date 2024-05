Dragon's Dogma 2 e Street Fighter 6: vendite aggiornate da Capcom, ottimi risultati

Street Fighter 6 aveva raggiunto i 3 milioni già lo scorso gennaio e la situazione in questo caso si è maggiormente stabilizzata, ma trattandosi di un gioco considerabile ormai piuttosto di nicchia, si tratta comunque di risultati molto soddisfacenti per Capcom, che considera entrambi i titoli degli elementi fondamentali per le finanze di questo periodo.

In effetti, Dragon's Dogma 2 non si è mosso molto dai precedenti risultati annunciati di 2,5 milioni di copie all'inizio di aprile, ma sta comunque dimostrando un andamento piuttosto costante dopo il fisiologico balzo del lancio e il successivo rilassamento generale.

Ottimo andamento per Capcom in questo periodo

Street Fighter 6 è stato ben accolto da critica e pubblico

Da notare peraltro anche i 7,02 milioni di copie raggiunti da Resident Evil 4 e il totale di 25,32 milioni di copie raggiunte da Monster Hunter World nelle sue varie versioni, ad aggiornare ulteriormente il panorama dei maggiori million seller del periodo da parte della casa di Osaka.

Tutto questo ha peraltro portato a un incremento del 21% delle vendite nette per Capcom rispetto all'anno precedente, come emerso dai risultati finanziari della compagnia giunti in queste ore, con un aumento del 12,3% rispetto all'anno precedente in termini di reddito operativo.

Anche le previsioni sono particolarmente rosee, con 1 miliardo di dollari in vendite nette e 410 milioni di dollari previsti per quanto riguarda il reddito operativo nell'anno fiscale 2025, dunque un periodo decisamente buono per Capcom, in una certa controtendenza rispetto alla negatività generale dell'industria videoludica al momento.