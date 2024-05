Prey 2, fan lo chiedeva da anni dal suo account X, ora è l'uomo più triste del mondo

Un grandissimo fan di Prey aveva avviato da diversi anni un'iniziativa volta a fare pressione su Arkane Austin per ottenere il seguito del suo gioco preferito. Il nostro chiedeva giornalmente alla compagnia che venisse sviluppato Prey 2 tramite il suo account X, chiamato "Has Prey 2 Been Announced Yet?". Non aveva mancato nemmeno un giorno di pubblicare una qualche supplica. Ora, con la chiusura dello studio di sviluppo da parte di Microsoft, è diventato tristissimo, interrompendo la pubblicazione dei contenuti.

I post di richiesta di Prey 2 andavano avanti da 2.560 giorni, ossia da poco più di sette anni. Per chi lo seguiva, la calata del silenzio è davvero indicativa. L'ultimo post, pubblicato il 9 maggio, recita drammaticamente: "Non è un sogno. È un incubo. (Giorno 2.560)." Quindi viene annunciata la fine dell'account, che non sappiamo se sarà mantenuto in vita o se verrà cancellato, con dento un appello conclusivo a supportare Arkane Lyon e gli sviluppatori indipendenti di immersive sim, genere che sta subendo moltissimo la crisi del mercato attuale, considerando che non ha mai fatto davvero presa sulle masse.