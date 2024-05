iPad Pro e iPad Air: quale scegliere per l'acquisto?

Dopo un'attesa di quasi due anni, Apple ha finalmente rilasciato una nuova versione della sua linea di iPad, presentando un iPad Pro più sottile e nuovi modelli di iPad Air. Questi aggiornamenti non sono del tutto ordinari: è la prima volta che Apple inserisce un display OLED negli iPad Pro, affiancandolo a un nuovo chip M4, oltre a proporre un modello Air da 13 pollici nella sua gamma. Entrambi i dispositivi sono ora disponibili nei formati da 11" e 13", dando l'impressione che le due linee siano ora più simili tra loro, differenziandosi principalmente per prestazioni. Vale la pena analizzare le differenze tra i due tablet per capire meglio cosa giustifichi la differenza di diverse centinaia di euro, nel caso in cui si stia considerando l'acquisto di uno di essi.

Abbiamo confrontato le specifiche tecniche dei due modelli e messo in evidenza le principali differenze, per aiutare a prendere una decisione informata.

Design, display e performance I nuovi modelli presentati mostrano differenze sostanziali nell'hardware Gli ultimi tablet di Apple si distinguono non solo per il prezzo, ma anche per il design e la tecnologia del display.

Nonostante iPad Pro sia ora il più sottile e leggero dei due, offre meno opzioni di colore, limitandosi al nero e all'argento, mentre iPad Air è disponibile in una gamma più ampia di tonalità. Entrambi i modelli sono proposti in due dimensioni, ma solo il Pro vanta il nuovo display Ultra Retina XDR di Apple, che raggiunge una luminosità fino a 1.600 nit per l'HDR, mentre Air presenta lo schermo Liquid Retina, che raggiunge picchi massimi di 600 nit.

Grazie al display OLED, iPad Pro assicura un contrasto superiore e neri più profondi.

Inoltre, può vantarsi del vetro con nano-texture che ne riduce i riflessi e, insieme, anche il supporto alla tecnologia ProMotion e una frequenza di aggiornamento massima di 120Hz, che garantiscono un'esperienza più fluida, particolarmente apprezzata dagli artisti che utilizzano la Apple Pencil. Per quanto riguarda la potenza di elaborazione, il nuovo iPad Pro monta il chip M4 di Apple, mentre iPad Air è equipaggiato con il processore M2. Apple sostiene che M4 offra una CPU 50% più veloce rispetto alla versione con M2, uno scarto che di conseguenza si applica anche nei confronti di iPad. La versione da 1 TB del Pro ospita un chip M4 a 10 core, che si dice consumi la metà dell'energia rispetto all'M2. Oltre alle prestazioni CPU migliorate, M4 offre un'unità neurale 60 volte più veloce rispetto al modello A11 Bionic del 2017 e può eseguire 38 trilioni di operazioni al secondo.

Anche se inferiore al chip Snapdragon X Elite di Qualcomm con i suoi 45 TOPS, si tratta di una portata comunque notevole. Il nuovo iPad Pro ha anche aggiornamenti GPU, ray tracing e mesh shading accelerati hardware per migliorare le scene di gioco, oltre a supportare la tecnologia Dynamic Caching, che ottimizza l'uso della memoria per aumentare le prestazioni delle app e dei giochi.