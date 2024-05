Solo Leveling Arise è disponibile gratis su PC, iOS e Android: link al download

Netmarble ha lanciato ufficialmente Solo Leveling: Arise su PC, iOS e Android, ora scaricabile in forma gratuita, dando il via alla versione videoludica del noto franchise, che ha riscosso grande successo finora tra light novel e anime.

Si tratta di un action RPG dallo stile spiccatamente orientale, distribuito come free-to-play, dunque con base gratuita e la possibilità di effettuare acquisti in-app attraverso le microtransazioni, con tanto di abbonamento mensile da 10 dollari opzionale.

Vi rimandiamo ai link per il download nelle tre versioni attualmente disponibili di Solo Leveling Arise:

Il videogioco di Solo Leveling Arise si collega agli eventi di Sung Jinwoo visti nel webtoon: in un mondo assediato da costanti invasioni di mostri, l'ultima difesa dell'umanità è rappresentata dai "Cacciatori", combattenti addestrati per respingere queste creature. Dopo che una caccia fallita lo lascia gravemente ferito, Jinwoo, un cacciatore di grado E - il più basso possibile - scopre un modo per salire di livello e migliorare all'infinito.