Helldivers 2: Arrowhead esagera con il bilanciamento, dice il CEO

Gli sviluppatori di Arrowhead Game Studios hanno esagerato con il bilanciamento di Helldivers 2: lo ha ammesso il CEO del team, Julian Pilestedt, in risposta a un utente che si lamentava appunto delle modifiche apportate al gameplay.

La questione è legata alla patch di Helldivers 2 del 7 maggio, che modifica il bilanciamento e che, secondo alcuni giocatori, rientra nell'ambito di una serie di accorgimenti che rendono l'esperienza meno divertente rispetto al passato.

"Sì, credo che ci siamo spinti troppo oltre in alcuni frangenti", ha scritto Pilestedt su Twitter. "Parlerò con il team in merito all'approccio al bilanciamento, perché sembra che ogni volta che qualcuno trova qualcosa di divertente, questo qualcosa finisca per essere rimosso."

Rispondendo ad altri utenti, il CEO di Arrowhead ha riconosciuto che c'è un problema con il bilanciamento delle armi, che si manifesta in un eccessivo focus sui danni arrecati anziché su altri aspetti come il rinculo, la velocità di ricarica, la precisione, la velocità di puntamento.