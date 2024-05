Hades 2, gli sviluppatori parlano dell'ambientazione e del gameplay

Game Informer ha posto numerose "domande veloci" a Greg Kasavin e Amir Rao, rispettivamente creative director e studio director di Supergiant Games, in merito all'ambientazione e al gameplay di Hades 2.

Protagonista della copertina del prossimo numero di Game Informer, Hades 2 si svolge narrativamente molto tempo dopo gli eventi del primo capitolo e vede l'arrivo di una nuova protagonista, Melinoe, sorella di Zagreus, impegnata a difendere l'Olimpo dalla minaccia di Chronos.

Esattamente come nell'originale Hades, anche in questo caso il team di sviluppo si è preso la libertà di reinterpretare la mitologia greca in chiave moderna, introducendo personaggi come Zeus, Afrodite ed Era ma anche divinità meno conosciute come Selene, la personificazione della Luna.

Per quanto concerne il gameplay, il gioco include nuove armi da sbloccare durante la campagna, ognuna dotata di mosse speciali differenti, nonché potenziamenti che consentono di personalizzare il proprio stile di combattimento. Sono inoltre presenti diversi scenari inediti rispetto al primo episodio.