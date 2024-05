Master Detective Archives RAIN CODE+: data di uscita occidentale, trailer e dettagli

Solo la versione PS5 potrà essere acquistata sia in formato digitale che fisico, mentre su PC e Xbox il gioco sarà disponibile solo in versione digitale, ha annunciato inoltre il publisher, indicando le caratteristiche anche dell'edizione speciale.

Nei giorni scorsi il gioco era stato annunciato con data di uscita giapponese fissata per il 18 luglio , ma ci vorranno alcuni mesi in più per vederlo anche da queste parti, dunque. Abbiamo intanto il prezzo di vendita, che per la versione standard dalle nostre parti è fissato a 59,99 euro.

Spike Chunsoft ha confermato l'arrivo di Master Detective Archives: RAIN CODE+ , versione espansa e arricchita dell'originale, anche in occidente su PC, PS5 e Xbox Series X|S , con data di uscita fissata per l'1 ottobre 2024, aggiungendo anche un trailer di annuncio e vari dettagli.

Edizioni speciali

La Lucid Noir Limited Edition di Master Detective Archive: RAIN CODE+

Master Detective Archives: RAIN CODE+ avrà una speciale Lucid-Noir Limited Edition che, al prezzo di 99,99 euro, contiene il gioco e alcuni bonus speciali come un plush di Shinigami, la colonna sonora su disco, uno steelbook e una confezione speciale con illustrazione da parte di Rui Komatsuzaki.

La Digital Deluxe Edition costerà invece 69,99 euro e include il gioco base, un art book digitale e la colonna sonora in digitale, con le prenotazioni che garantiscono anche di ricevere il racconto "How to Be a Master Detective: A Halara Nightmare Case", almeno per quanto riguarda la versione PS5 e non è chiaro se in tutti i territori.

Master Detective Archives: RAIN CODE+ è una versione migliorata dell'originale, che potete conoscere meglio nella nostra recensione sulla versione Nintendo Switch. Rispetto a questa, vanta una grafica migliorata in 4K e una riduzione dei tempi di caricamento.

All'interno troviamo anche tutti i contenuti aggiuntivi usciti in seguito al lancio dell'originale, una modalità Galleria per rivedere le scene d'intermezzo e ovviamente tutti gli elementi della versione uscita in precedenza tra storia, personaggi e caratteristiche del gameplay.