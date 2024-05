Master Detective Archives: RAIN CODE+ annunciato per PS5, PC e Xbox con data di uscita

Ulteriori informazioni, in base a quanto riferito nel post, verranno svelate questa settimana, e più precisamente il 9 maggio, dunque rimaniamo sintonizzati per altri dettagli su questa interessante operazione di ampliamento e conversione.

Al momento abbiamo solo un post su X, ma arrivando dall'account ufficiale possiamo prenderlo decisamente per buono: si tratta dell'annuncio di Master Detective Archives: RAIN CODE+ , una nuova versione che sembra essere arricchita ed espansa rispetto all'originale, in arrivo questa volta anche su PC, PS5 e Xbox Series X|S , con data di uscita fissata.

Una particolare avventura con elementi da visual novel

Un'immagine dell'originale Master Detective: RAIN CODE

Master Detective Archives: RAIN CODE è un'affascinante avventura investigativa dall'ambientazione "dark fantasy", sviluppata da Too Kyo Games e dagli autori di Dangaronpa, uscita al momento solo su Nintendo Switch.

Potete conoscere il gioco in maniera più approfondita leggendo la nostra recensione di Master Detective Archives: RAIN CODE, nel caso non l'abbiate già fatto in precedenza. Si tratta di un'esperienza molto particolare che unisce la visual novel all'avventura investigativa dai toni alquanto dark.

Protagonista della storia è Yuma, un giovane investigatore affetto da amnesia, che si ritrova a indagare su casi dai risvolti soprannaturali insieme a Shinigami, un'affascinante spirito femmina che lo tormenta ma che rappresenta anche un buon alleato.

Yuma è ancora un apprendista Master Detective nell'agenzia investigativa, ma grazie al supporto dello spirito è in grado di indagare su diversi piani e scoprire dettagli altrimenti impossibili da vedere. La storia si svolge all'interno della città di Rain, una metropoli piena di misteri irrisolti, sotto il controllo opprimente di una megacorporazione.