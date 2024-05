Resident Evil 9: l'ambientazione potrebbe essere stata svelata da un noto leaker

Resident Evil 9 è stato al centro di una serie di post su X da parte del noto leaker Dusk Golem, che hanno toccato anche la possibile ambientazione del nuovo capitolo del gioco Capcom, il quale potrebbe portarci in Asia, in base a quanto riferito.

Ovviamente si tratta di voci di corridoio, ma il soggetto in questione ha ben dimostrato in passato di poter essere affidabile per quanto riguarda i titoli Capcom, forse grazie a un qualche collegamento effettivamente solido con la compagnia nipponica, dunque prendiamo in considerazione anche queste nuove esternazioni, che rimangono comunque molto vaghe.



In base a questi nuovi post, Resident Evil 9 sarebbe ambientato in "un paese rurale fittizio, posto su un'isola nel mare del Sud Est Asiatico, ispirata a Singapore, nello specifico", si legge nelle informazioni diffuse.

A quanto pare, l'informazione era stata fornita prima su un canale Discord privato e poi era stata cancellata da Dusk Golem, ma qualcuno l'aveva comunque fatta girare e la cosa è stata successivamente confermata dal leaker.