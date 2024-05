Hades 2: l'accesso anticipato ha 'più aree, nemici e personaggi doppiati' del gioco originale

Hades 2, l'atteso roguelite di Supergiant Games, è da poco disponibile in Accesso Anticipato tramite Steam ed Epic Games Store. Questo significa che non è una versione completa e che possiamo aspettarci che sarà espanso con nuovi contenuti, mappe, potenziamenti e non solo. La verità, però, è che già ora si tratta di un gioco di grandi dimensioni, in quanto - secondo le parole degli sviluppatori - "ha già più ambienti, nemici e personaggi completamente doppiati" rispetto alla versione completa del primo Hades.

Se non avete giocato l'originale Hades, sappiate che si tratta di un gioco massiccio che - anche grazie alla sua natura roguelite - permette di giocare con facilità per decine e decine di ore trovando sempre nuovi contenuti, sopratutto in termini narrativi. Il fatto che Hades 2 sia di partenza già più grande non è cosa da sottovalutare.

Inoltre, Supergiant Games vuole implementare "nuovi aree chiave, personaggi, nemici, eventi narrativi e sistemi". Cosa verrà introdotto e a che ritmo per ora non è chiarissimo, ma in ogni caso con un punto di partenza così positivo c'è poco di cui lamentarsi.