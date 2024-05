Senua's Saga: Hellblade 2, gli utenti accusano Xbox di non aver pubblicizzato il gioco

Gli utenti stanno accusando Xbox di non aver pubblicizzato il lancio di Senua's Saga: Hellblade 2, che è ormai imminente: il nuovo titolo sviluppato da Ninja Theory sarà disponibile su PC e Xbox Series X|S a partire dal 21 maggio.

Sembra effettivamente che stia piovendo sul bagnato, se consideriamo le feroci polemiche dopo la chiusura di Tango Gameworks e Arkane Austin, che si temeva potessero appunto oscurare un debutto importante e atteso come quello di Hellblade 2. Il punto è che, a ben vedere, c'è poco da oscurare.

Stando a quanto riportato da Aaron Greenberg, infatti, la campagna promozionale a pagamento di Senua's Saga: Hellblade 2 è iniziata soltanto ieri e in queste ore si sta svolgendo in Islanda un evento speciale organizzato per una selezione di youtuber.