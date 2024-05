YouTube e i social stracciano stampa e recensioni come fonti preferite dagli utenti, per uno studio

Il risultato più evidente è il fatto che il 64% degli intervistati ha riferito di scoprire nuovi giochi da provare e acquistare attraverso YouTube, che viene dunque considerata una piattaforma affidabile per avere indicazioni sulle novità più interessanti in ambito videoludico.

Secondo uno studio condotto dall'agenzia Big Machine Games e riportato da GamesIndustry, YouTube risulta essere la fonte d'informazione preferita e più affidabile per scoprire nuovi giochi, secondo la maggior parte degli utenti intervistati, ma in generale si nota come i social battano nettamente la stampa e le recensioni tradizionali.

Gli youtuber sono sempre fondamentali

Gli youtuber continuano ad avere un ruolo fondamentale nel mercato videoludico

La prima posizione di YouTube è particolarmente salda, con un notevole distacco rispetto alle altre anche per quanto riguarda l'affidabilità, essendo considerata la più fidata dal 52% degli intervistati, ma non sono mancate anche indicazioni differenti.

In seconda posizione troviamo TikTok, che ha raccolto il 36% di preferenze, seguito da Instagram (35%), Facebook (34%) e il passaparola (32%). Ovviamente le percentuali prevedono una certa sovrapposizione perché il sondaggio prevedeva risposte multiple.

I risultati variano anche in base alle fasce di età degli intervistati: i più giovani, tra i 18 e i 24 anni, hanno espresso maggiore preferenza per TikTok, la cui percentuale sale al 58% in questa fascia d'età, a dimostrazione di come le piattaforme di riferimento dipendano anche dagli elementi demografici differenti.

Ad uscirne con le ossa rotte sono le fonti di informazione più tradizionali, come la stampa e le recensioni classiche, compreso l'aggregatore Metacritic: in particolare, proprio Metacritic raccoglie solo il 3% di preferenze, le recensioni degli utenti presenti sull'aggregatore il 4% e le riviste stampate raggiungono il 5%.

Per quanto riguarda le intenzioni di acquisto, il 40% ha risposto che la motivazione principale proviene dall'appartenenza di un titolo a un franchise famoso.

Il 30% degli utenti ha riferito di interessarsi ai giochi che vengono introdotti nei servizi in abbonamento, mentre un altro 30% vede le recensioni positive degli utenti come un fattore importante, con il 25% che vede il sostegno da parte di influencer o celebrità come un altro fattore da considerare per orientarsi sugli acquisti.