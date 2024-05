God of War: Ragnarok, l'annuncio della versione PC è imminente, secondo un noto insider

Per la precisione la "gola profonda" afferma: "Da parte nostra, siamo riusciti a determinare uno dei prossimi titoli PlayStation che presto sbarcherà su PC. Quindi, secondo le nostre informazioni, God of War Ragnarök sarà uno di questi titoli presto disponibili su PC. Stimiamo che questa conversione per PC verrà annunciato a maggio . La data di uscita del gioco ci è ancora sconosciuta."

Presto l'annuncio ufficiale da parte di Sony?

L'ultima avventura di Kratos presto sbarcherà su PC?

billbil-kun aggiunge inoltre che, per quanto è probabile che presto ci sarà un nuovo PlayStation Showcase, l'annuncio della versione PC di God of War Ragnarok dovrebbe avvenire in separata sede, il che del resto è in linea con quanto visto anche con altre conversioni dei titoli dei PlayStation Studios, come ad esempio Ghost of Tsushima e Horizon Forbidden West.

Chiaramente si tratta di informazioni non ufficiali, da prendere con le pinze. Va detto comunque che sono in linea con quelle lanciate anche da Silknigth, un insider che aveva predetto con grande precisione l'arrivo della versione PC di Ghost of Tsushima, che nei mesi scorsi aveva indicato un possibile lancio nel primo trimestre del 2025. Inoltre, considerando che God of War (2018) è disponibile su PC (dal gennaio 2022) è lecito aspettarsi che prima o poi arrivi anche il suo sequel.

Insomma, non ci resta che attendere eventuali annunci da parte di Sony. Chiaramente resteremo vigili, pronti a riportare sulle nostre pagine ogni possibile novità.