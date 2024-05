Motorola Edge 50 Pro, la recensione di uno smartphone Android bello e leggero

In un mercato come quello degli smartphone Android dove l'originalità non è proprio la specialità della casa, ritrovarsi per le mani un dispositivo che prova un minimo a differenziarsi dalla massa è già un mezzo miracolo: per questo motivo abbiamo affrontato con curiosità la recensione del Motorola Edge 50 Pro, l'ultimo nato dell'azienda di proprietà di Lenovo che si affaccia sul mercato con un prezzo di listino di 699€ e una serie di caratteristiche che non si limitano al mero fattore estetico.

Realizzato in collaborazione con Pantone, azienda leader nella catalogazione dei colori, Motorola Edge 50 Pro punta obiettivamente molto su uno stile a dir poco accattivante che ha poco o nulla da invidiare a quello dei flagship più esclusivi, ma posizionandosi al contempo su una fascia di prezzo più bassa: una scelta che evidentemente porta a fare qualche sacrificio in altri settori, ma come vedremo l'azienda con questo nuovo smartphone ha preso delle decisioni non convenzionali.