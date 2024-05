Star Wars Jedi: Survivor, giocatori moltiplicati con l'arrivo su Game Pass

Crescita netta

Il numero di giocatori di Star Wars Jedi: Survivor è cresciuto moltissimo

Più precisamente, la crescita dei giocatori Xbox è stata del 570,4% dal momento dello sbarco nel servizio. L'annuncio dell'inclusione del gioco è stato dato la scorsa settimana, accolto in maniera davvero positiva dagli abbonati Ultimate.

Considerate comunque che parte dei nuovi giocatori arrivano sicuramente da EA Play. Inoltre, gli abbonati alla versione standard di Game Pass non hanno accesso al gioco.

Si tratta di un buon modo per rivalutare un'opera fin troppo sottovalutata, per via di alcuni problemi tecnici presenti al momento del lancio. Respawn, lo studio di sviluppo, lo ha supportato benissimo nel corso dei mesi, sistemando i problemi segnalati dagli utenti.

Se volete altri dettagli, leggete la nostra recensione di Star Wars Jedi: Survivor. Il gioco è disponibile anche per PC e PS5.