Google ha deciso di proibire le pubblicità di siti che generano deepfake porno

Google ha aggiornato il suo regolamento sui contenuti inappropriati, per proibire la promozione di siti e servizi che generano deepfake pornografici. In questo modo è andata a rinforzare il già ristrettisimo regolamento in materia di contenuti a sfondo sessuale.

Ora si può quindi leggere che promuovere "contenuti sintetici che sono stati alterati o generati per essere sessualmente espliciti o contenere nudità" è una violazione delle regole.