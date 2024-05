Fall Guys: arrivano i personaggi di Star Wars, come annuciato da un trailer

Per festeggiare lo Star Wars Day, ossia il 4 maggio, Mediatonic ha annnunciato l'arrivo in Fall Guys di alcuni personaggi della serie partorita dalla fervida immaginazione di George Lucas e attualmente in mano a Disney.

Si tratta naturalmente di oggetti cosmetici che vestono i personaggi da Chewbacca, Han Solo, Boba Fett e uno Stormtrooper. Saranno disponibili a partire dal 7 maggio, come ci ricorda il trailer ufficiale.

Giusto sottolineare che, come sempre, le skin extra non daranno vantaggi nel gameplay ma avranno soltanto una funzione estetica. Fall Guys è un gioco party royale multigiocatore di massa free-to-play con funzionalità multi-piattaforma. I giocatori competono in caotiche gare piene di ostacoli, guidando dei simpatici quanto goffi personaggi.

Attualmente Fall Guys è di proprietà di Epic Games Store, che nel 2021 ha acquisito lo studio di sviluppo. Proprio recentemente, Mediatonic è risultato essere lo studio più colpito dai licenziamenti operati da Epic Games, probabilmente proprio per via dell'indebolimento di Fall Guys. Riuscirà la Forza a ridargli forza?