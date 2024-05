Helldivers 2 e Stellar Blade: casi associati per chiedere il boicottaggio di PlayStation

Sostanzialmente viene chiesto di cancellare il proprio account PSN per lanciare un messaggio alla multinazionale giapponese, accusata di comportamenti anticonsumatori. Naturalmente la sua cerchia gli è andata subito dietro, rilanciando la campagna che sta ottenendo una certa forza, quantomeno a livello di condivisioni.

L'ex Blizzard Mark Kern, noto per le sue polemiche anti cultura woke nel mondo dei videogiochi, ha lanciato un vero e proprio boicottaggio di PlayStation , accomunando quanto successo a Stellar Blade a quanto sta accadendo a Helldivers 2 su PC.

I due casi

I due casi sono molto diversi

"Sony ha fatto delle mosse anti-giocatori terribili," possiamo leggere nel post di Kern su X, che continua "È arrivata l'ora di cancellare il vostro account PSN+ per inviare un messaggio concreto. È l'unico modo per far cambiare le cose."

Stellar Blade è stato investito da forti polemiche per la censura in occidente di alcuni dei costumi aggiunti al gioco con la patch di lancio, mentre Helldivers 2 sta subendo dei forti contraccolpi per la decisione di Sony di rendere obbligatorio l'account PSN anche su PC.

Per associare i due casi ci vuole un bel po' di fantasia, facendoli convergere nell'alveo dei "comportamenti anti consumatori". Sicuramente hanno creato una scia di situazioni complicata per Sony a livello comunicativo, ma parliamo di questioni davvero molto diverse, che riguardano ambiti ben poco conciliabili.