Dead Space, oltre 25.000 giocatori al lancio su Steam per il remake

Dead Space è disponibile su Steam solo da una manciata di minuti, ma ha già totalizzato oltre 25.000 giocatori concomitanti: un gran bell'inizio per il remake del classico survival horror di Visceral Games, non c'è che dire.

Subito primo su Steam, capace di superare anche i free-to-play e Hogwarts Legacy, Dead Space ha asfaltato senza problemi i numeri registrati dagli episodi della trilogia originale, sebbene ai tempi le cose fossero molto diverse da oggi per la piattaforma Valve.

Bisogna inoltre sottolineare che la versione Steam non è esclusiva, in quanto Dead Space è disponibile per l'acquisto su PC anche tramite EA Play ed Epic Games Store, oltre che ovviamente su PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Insomma, esiste la concreta possibilità che i primi dati di vendita del remake siano davvero positivi, il che a tanti anni dalla controversa chiusura di Visceral Games e dalle polemiche single player Vs. multiplayer potrebbe essere visto come una sorta di rivincita.

In attesa del responso del pubblico, i ragazzi di EA Motive possono guardare con soddisfazione ai voti eccellenti di Dead Space da parte della stampa internazionale.