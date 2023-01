I Simpson: stagioni 35 e 36 confermate, record di 800 episodi in arrivo

I Simpson si apprestano a raggiungere un record assoluto per quanto riguarda le serie animate, con il raggiungimento di 800 episodi praticamente confermato dall'annuncio delle Stagioni 35 e 36, che sono state già fissate dall'emittente Fox.

La serie si trova attualmente alla fine della Stagione 34, che terminerà con l'episodio 750, mentre con quelli già programmati per le prossime due stagioni dovrebbe raggiungere il traguardo inedito dell'episodio 800, che segnerebbe il record di longevità per quanto riguarda l'ambito delle serie TV animate.

La serie è iniziata ufficialmente il 17 dicembre 1989 in prima serata, con episodi di mezz'ora, ed è diventata presto uno show di punta per la 20th Century, cosa che ha garantito una continuità impressionante alla creatura di Matt Groening.

Nel 1999, il Time l'ha celebrata come la "miglior serie televisiva del secolo", ricevendo l'anno dopo anche la propria stella nella Walk of Fame di Hollywood. Nel 2007 ha ottenuto anche un adattamento cinematografico con il film dedicato, conquistando anche qui un notevole successo.

Con l'acquisizione di 20th Century da parte di Disney, la serie è ora presente su Disney+ all'interno del catalogo dedicato agli abbonati, con 32 stagioni disponibili finora in italiano, in attesa dunque di vedere anche quelle successive. La serie ha prodotto una grande quantità di meme storici, alcuni dei quali diventati anche videogiochi come Ammazza che Mazza e l'episodio di Skinner e il Sovrintendente.