Dead Space subito primo su Steam al lancio, supera anche i free-to-play e Hogwarts Legacy

Dead Space ha debuttato in prima posizione nella classifica globale di Steam, dopo due settimane passate comunque nella top 10. Forte dell'avvicinarsi del lancio e dell'ottima ricezione da parte della critica (attualmente è il tripla A con la media voto più alta del 2023, anche se va detto che l'anno è appena iniziato), il gioco di Motive ha superato tutti, free-to-play compresi, posizionandosi subito sopra a Counter-Strike: Global Offensive per ricavi e sopra ad Hogwarts Legacy come titolo premium.

Va detto che quest'ultimo non è stato ancora pubblicato e, comunque, anche essendo solo in prenotazione è da otto settimane nelle prime posizione. Ciò non toglie che Dead Space sembra poter fare meglio di un altro tripla A lanciato in questi giorni, Forspoken, uscito addirittura dalla top 50 (attualmente è in 55a posizione). Considerando che stiamo parlando di un remake, è già di suo un ottimo risultato, che fa ben sperare per la rinascita completa del franchise.

Dead Space subito primo su Steam

Leggiamo la descrizione ufficiale di Dead Space:

Il classico survival horror fantascientifico Dead Space torna, completamente ricostruito da zero, per offrire un'esperienza più profonda e coinvolgente. Questo remake offre un realismo visivo sbalorditivo, un audio atmosferico pieno di suspense e miglioramenti al gameplay restando fedele all'emozionante visione del gioco originale.

Isaac Clarke è un comune ingegnere inviato in missione per riparare la USG Ishimura, un'enorme nave spaziale per la ricerca mineraria, che finirà per scoprire che qualcosa è andato terribilmente storto. L'equipaggio della nave è stato massacrato e la sua amata partner, Nicole, è scomparsa da qualche parte a bordo.

Ora solo e armato esclusivamente dei suoi strumenti tecnici e delle sue abilità, Isaac si precipita alla ricerca di Nicole, man mano che il mistero da incubo di ciò che è accaduto a bordo della Ishimura viene svelato. Intrappolato con creature ostili chiamate necromorfi, Isaac affronta una lotta per la sopravvivenza non solo contro gli orrori crescenti della nave, ma anche contro la sua sanità mentale in rovina.