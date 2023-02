Baldur's Gate 3, ecco prezzo e contenuti di Deluxe e Collector's Edition per PS5 e PC

Dopo le novità emerse dallo State of Play di febbraio 2023, Larian Studios ha svelato anche che la ricca Collector's Edition di Baldur's Gate 3 arriverà anche su PS5. Non solo, è stata presentata anche la Deluxe Edition, che sarà disponibile su tutte le piattaforme, nonché sotto forma di upgrade gratuito per chi ha acquistato il gioco su PC in accesso anticipato.

Partiamo dalla Deluxe Edition di Baldur's Gate 3. Sarà disponibile esclusivamente in formato digitale al prezzo di 79,99 euro su PS5. Include una serie di extra, tra cui oggetti per la personalizzazione estetica e un set di oggetti utili per iniziare l'avventura nel migliore dei modi, nonché un pacchetto di articoli ispirati a Divinity: Original Sin II. Il bonus più interessante per i giocatori PS5 potrebbe essere rappresentato dalla possibilità di poter accedere al gioco con 72 ore di anticipo, per la precisione all'Atto 1. Di seguito l'elenco completo dei contenuti:

Pacchetto canzone del bardo riproducibile

Skin esclusiva dei dadi di gioco

Dipinti di Rivellon: scopri una nuova collezione di dipinti provenienti dai Reami Dimenticati

Una custodia Adventurer con articoli per aiutarti a iniziare il tuo viaggio

Download digitali della colonna sonora originale di Baldur's Gate 3, artbook e schede dei personaggi

Accesso anticipato di 72 ore all'Atto I di Baldur's Gate 3 (nota: solo su PS5, dato che su PC c'è direttamente l'Early Access)

Contenuti a tema Divinity Original Sin II:

Maschera del mutaforma: consente di cambiare razza e aspetto al volo, ispirata a Fane

Mantello del Principe Rosso: mantello ispirato al Principe Rosso

Liuto del bardo Merryweather: strumento ispirato a Lohse che è possibile suonare

Ago del ladro fuorilegge: pugnale ispirato a Sebille

Bicorno del Mostro marino: copricapo ispirato a Beast

La Collector's Edition di Baldur's Gate 3 invece è già da tempo preordinabile su PC e da ora anche su PS5. Sarà possibile acquistarla presso il sito ufficiale del gioco da qui e costa ben 259,99 euro, ma è davvero ricca di contenuti. Sarà in tiratura limitata, quindi se siete interessati vi suggeriamo di non indugiare troppo sull'acquisto. Di seguito i contenuti: