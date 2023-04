Cyberpunk: Edgerunners, il cosplay di Lucy da Lada Lyumos ha un alone di santità

Lucy è senza dubbio il personaggio più iconico della serie animata Cyberpunk: Edgerunners, e Lada Lyumos ha deciso di dedicarle per la prima volta un cosplay, realizzando un'interpretazione dotata di un alone di santità: è un'aureola quella?

Premiato come Anime of the Year ai Crunchyroll Anime Awards, Cyberpunk: Edgerunners è stato senza dubbio uno dei fattori che hanno contribuito al rilancio dell'action RPG di CD Projekt RED, riscuotendo un grandissimo successo in tutto il mondo.

"Be', Lucy dispone di tutti gli ultimi aggiornamenti e non solo", ha scritto la modella russa nel suo post su Instagram. "Con i suoi innesti cibernetici e il suo carattere impavido, è pronta per affrontare qualasiasi sfida possa arrivare! Che si tratti di violare il database di una corporazione o farsi largo in uno scontro a fuoco, è sempre un passo avanti agli altri."

Anche Lada è un passo avanti agli altri, come dimostrano alcune fra le sue più celebri creazioni degli ultimi mesi: Albedo da Overlord, Miss Marvel in versione classica, Ranni da Elden Ring e True Damage Akali da League of Legends.