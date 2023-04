Honkai Star Rail raggiunge i 10 milioni di giocatori e non è ancora stato pubblicato

Honkai Star Rail ha raggiunto ben 10 milioni di giocatori e non è ancora uscito. Ovviamente parliamo di preregistrazioni, che ci danno un'idea del livello di interesse che questo nuovo free to play sta attirando. In quanto nuovo gioco di HoYoverse, autori di Genshin Impact, non è troppo strano che il gioco stia facendo così tanto rumore.

Honkai Star Rail non si sovrapporrà troppo con Genshin Impact in quanto proporrà combattimenti a turni, invece che scontri d'azione in tempo reale. Dovremo vedere se le novità sapranno trattenere il pubblico, ma con dieci milioni di preregistrazioni le premesse sono almeno discretamente positive.

La preregistrazione in Honkai Star Rail permette ovviamente di ottenere dei bonus, ovvero 20 Pass Star Rail - una delle valute premium del gioco usate per ottenere dei personaggi - e Serval, un personaggio a 4 stelle di tipo elettrico.

L'immagine che celebra i 10 milioni di preregistrazioni in Honkai Star Rail

Nel nostro provato vi abbiamo spiegato che "Per quanto si tratti chiaramente ancora una volta di un titolo curato e ben sviluppato, e il suo comparto tecnico lo ponga spanne sopra a buona parte della concorrenza gacha in circolazione, Honkai: Star Rail non ci sembra calcolato con la stessa furbizia del suo "fratellone" Genshin Impact. La natura GDR del titolo, con meccaniche invero un po' troppo semplici per chi bazzica nel genere da tempo, lo accomuna a troppi altri titoli dai sistemi simili, e non permette di passare sopra alla monetizzazione aggressiva con la stessa facilità con cui lo si tendeva a fare con Genshin. Probabilmente riuscirà a costruirsi comunque una community massiccia, eppure stavolta dubitiamo possa fare numeri da capogiro. Vedremo se il tempo ci darà o meno ragione."