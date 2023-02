Honkai: Star Rail, abbiamo provato la beta del nuovo gacha Hoyoverse

Anche volendo seguire la stessa strada, comunque, di gioco in gioco c'è sempre la possibilità di trovare cambiamenti davvero significativi alla formula, ed è con questa speranza che abbiamo provato la beta di Honkai: Star Rail , un curioso GDR fortemente collegato al già noto Honkai Impact 3rd (uno dei primi successoni della casa cinese). Ad attenderci abbiamo trovato un gioco completamente diverso da Genshin, ma non negli aspetti che avremmo voluto vedere...

Un po' per la normalità dei gacha nel mercato asiatico, e un po' perché "squadra vincente non si cambia", però, di questi discorsi al team cinese sembra fregare davvero poco. Dopo aver dato forma al cosiddetto " Hoyoverse ", infatti, ora i MiHoYo sono intenzionati a sfornare una miriade di giochi, tutti costruiti attorno alla stessa filosofia di Genshin Impact: monetizzazione aggressiva giustificata da una grande qualità di tutto il resto.

Quanto ottenuto da MiHoYo negli anni ha dell'incredibile, anche se è difficile vedere il successo della casa con occhio del tutto positivo. Da una parte Genshin Impact è un gacha free to play con valori produttivi incomparabili al resto del "genere", che è stato capace di conquistare milioni di giocatori (e di fatturare l'equivalente del PIL di una piccola nazione); dall'altra, il successo mostruoso di questo gioco ha sdoganato anche in occidente una delle forme di monetizzazione più predatorie e problematiche in assoluto, sulla cui pericolosa diffusione andrebbero fatti discorsi più seri e approfonditi.

Il costo del biglietto

Anche in Honkai: Star Rail potrete scegliere tra una protagonista femminile o un protagonista maschile. La scelta non influenza in alcun modo le vostre abilità

Anche se la trama del gioco è del tutto inedita, il mondo di Honkai: Star Rail è chiaramente connesso a quello del precedente Honkai 3rd da svariati elementi legati al background narrativo e personaggi. L'impatto col titolo è quindi meno "morbido" se lo si paragona a Genshin Impact, e chi non ha mai avuto contatti con questo universo potrebbe venir stranito dalla mole di informazioni delle fasi iniziali. A grandi linee, comunque, le basi narrative non sono nulla di particolarmente brillante o originale: voi siete una sorta di "prescelto" che nasconde un enorme potere dentro di sé (noto come Stellaron), e all'inizio dell'avventura vi ritrovate a fuggire dall'attacco di pericolose entità chiamate "legione dell'antimateria" a bordo dell'Astral Express, una sorta di grosso treno spaziale che vaga tra le galassie.

Come tutte le narrative da GDR, ovviamente, è una premessa capace di svilupparsi in una miriade di modi diversi e ricca di potenziale, solo che qui la struttura gacha del gioco porta i vari capitoli della storia a darvi (come in Genshin) il controllo di vari personaggi per un tempo limitato, e temiamo una notevole tendenza ad annacquare le vicende principali per introdurre sempre più nuovi arrivi.

La natura fantascientifica dell'ambientazione non significa che manchino i centri abitati più "classici" in Honkai: Star Rail

Il fatto che il gioco sia un GDR lo pone sotto a Genshin Inpact anche in una miriade di altri aspetti: in primo luogo qui le mappe sono molto più limitanti rispetto a quelle ricche e liberamente navigabili della gallina dalle uova d'oro di MiHoYo, e non vi è quindi quell'aspetto esplorativo particolarmente sviluppato che portava molti giocatori a tollerare maggiormente il classico "farming di risorse" necessario a ottenere lentamente (ma inesorabilmente) nuovi tiri di dado per i personaggi. In più, il combattimento è a turni, ed è completamente costruito su un curioso sistema di sinergie elementali e abilità passive dei vari combattenti. Laddove queste sinergie in Genshin spingevano a una ricerca quasi maniacale di nuovi guerrieri per le proprie squadre, qui risultano mal congegnate, perché applicate a un genere dove la tattica e lo sviluppo delle abilità sono di norma il fulcro dell'elemento ludico, dunque le limitate possibilità di ogni personaggio vengono rapidamente a noia.

L'ultima caratteristica a nostro parere non furbissima, è il fatto che il sistema gacha è praticamente identico a quello di Genshin, con percentuali ridicole di ottenimento di oggetti o personaggi cinque stelle (rispettivamente 0,6 per cento e 0,3), e il solito sistema della "pity" che garantisce un risultato raro ogni tot tiri fatti. I tiri stavolta sono cinquanta e se si arriva a trecento si ottiene un altro raro garantito, ma non è esattamente un passo avanti eccezionale rispetto ad altri gacha in circolazione. Abbiamo notato una certa tendenza a trattenere i biglietti gratuiti per i personaggi rispetto ai titoli precedenti della casa e il gameplay di questa nuova creatura non ci sembra avere la forza necessaria a supportare un continuo rinnovo del proprio gruppo attivo.