Quantum Error: un nuovo trailer mostra l'azione in terza persona per l'horror cosmico

Quantum Error torna a farsi vedere, dopo diverso tempo, con un nuovo trailer gameplay che mostra l'azione con visuale in terza persona, dimostrando dunque la possibilità di scegliere anche questa inquadratura oltre alla prima persona in questo nuovo horror cosmico da parte di TeamKill Media.

Il gioco in questione ha raggiunto una certa notorietà perché è stato, in effetti, uno dei primi titoli in assoluto ad essere stati annunciati per PS5, salvo poi vedere allungarsi in maniera notevole i tempi di sviluppo, con l'allargamento delle piattaforme a comprendere anche Xbox Series X|S e PS4.

Lungi dall'essere un gioco di lancio, ormai Quantum Error è destinato ad essere quasi un titolo di mezza generazione, considerando che è ancora in sviluppo presso TeamKill Media e senza una data d'uscita precisa.

Nel frattempo, Quantum Error è passato all'Unreal Engine 5 e continua a modificarsi, segno evidente che all'epoca della prima presentazione era poco più che un'idea in svolgimento.

Tra le novità emerse in questi mesi c'è anche la visuale in terza persona, visibile proprio nel trailer pubblicato oggi. Considerando che il gioco è stato presentato inizialmente come uno sparatutto in prima persona, anche questa novità è prova di un progetto che continua a mutare nel tempo. A questo punto attendiamo ulteriori sviluppi sulla questione e magari un possibile periodo d'uscita da parte del team.