Redfall avrà "migliaia di linee di testo" che approfondiranno la lore

Il mondo di gioco di Redfall abbonderà di testi da leggere che parlano degli eventi antecedenti l'invasione dei vampiri e che approfondiscono quindi la lore, come da tradizione per i titoli realizzati da Arkane Studios.

Questo dettaglio è stato svelato dal production director Ben Horne, che ha promesso "migliaia di linee di testo" da leggere nel caso un giocatore sia interessato a conoscere maggiori dettagli sull'isola di Redfall e dei suo abitanti prima dell'invasione vampiresca.

"Volevamo mantenere ciò che amiamo del DNA di Arkane. Cose dei nostri giochi passati che apprezziamo davvero, come la narrazione ambientale e un forte densità di informazioni nel mondo in modo tale che sembri vivo", ha detto Horne.

Redfall

"Quindi, mentre affrontavamo questa sfida per creare un mondo aperto così vasto, volevamo assicurarci che ogni casa in cui i giocatori entrassero e altre location come i minimarket fossero presenti dei documenti da leggere. Migliaia e migliaia di righe di leggibili nel gioco raccontano la storia dell'isola di Redfall: i mesi, le settimane e i giorni che hanno preceduto gli eventi di Redfall. E pensiamo che sia una delle cose che contraddistingue il gioco, ed è qualcosa di speciale."

Nella stessa intervista, Horne ha offerto anche maggiori dettagli sul gameplay e la struttura di Redfall, confermando la presenza di più livelli di difficoltà tra cui scegliere. Mentre in occasione dell'IGN Fan Fest abbiamo visto anche un trailer esteso lo scorso fine settimana.

Vi ricordiamo che Redfall sarà disponibile su PC e Xbox Series X|S a partire dal 2 maggio 2023. Inoltre sarà incluso sin dal lancio nel catalogo del Game Pass, il servizio ad abbonamento di Microsoft.