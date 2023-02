Witchfire: un gameplay trailer parla del sistema di upgrade delle armi

In occasione dell'IGN Fan Fest 2023, gli sviluppatori di The Astrounauts hanno presentato un nuovo gameplay trailer di Witchfire, in cui il creative director Adrian Chmielarz parla del sistema di potenziamento delle armi da fuoco presenti in questo interessante sparatutto roguelite a tinte dark fantasy.

Chmielarz spiega che in Witchfire inizialmente ogni arma è piuttosto semplice e non si differenzia poi molto dalle loro controparti reali. Ad esempio, l'Hunger, è il classico revolver caratterizzato da un'elevata potenza di fuoco, controbilanciata da una bassa cadenza e un caricatore limitato, che di conseguenza dà il meglio di sé con colpi precisi ai punti critici degli avversari.

Tuttavia, il nostro personaggio può infondere la magia all'interno delle armi e donargli gli effetti più disparati, che pare saranno differenti da arma ad arma. Ad esempio, l'Hunger una volta migliorato garantisce dei proiettili potenziati dopo la ricarica in base al numero di colpi critici mandati a segno in precedenza. Questo perk tra l'altro ha tre livelli di potenziamento, con l'ultimo che dona un effetto congelante ai proiettili, rendendo quindi questo cannone portatile ancor più letale.

Vi ricordiamo che Witchfire è attualmente in sviluppo su PC, con l'accesso anticipato che dovrebbe iniziare, salvo imprevisti, nel corso del 2023. Il gioco supporterà fin dal lancio il DLSS 3 con le schede grafiche RTX di Nvidia.