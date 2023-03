Cyberpunk: Edgerunners ha vinto il premio Anime of the Year ai Crunchyroll Anime Awards

Cyberpunk: Edgerunners ha avuto un tale successo da aver anche aiutato il rilancio globale di Cyberpunk 2077, e un'ulteriore certificazione di questo arriva anche dalla vittoria del titolo di Anime of the Year ai 2023 Crunchyroll Anime Awards, evento di notevole importanza per quanto riguarda l'animazione di matrice nipponica.

Creato da Studio Trigger in collaborazione con Netflix, Cyberpunk: Edgerunners ha subito ottenuto una grande risposta sulla piattaforma streaming, salendo subito alle luci della ribalta. Più che una semplice appendice di Cyberpunk 2077, Edgerunners è riuscito a raccontare una bella storia all'interno della cornice di Night City, elevando l'ambientazione del gioco con una digressione interessante e appassionante.

La qualità di Cyberpunk: Edgerunners e il suo richiamo ha probabilmente aiutato anche il ritorno di fiamma per Cyberpunk 2077, visto che in seguito al rilascio della serie animata abbiamo assistito a un ritorno in massa di giocatori all'interno del titolo CD Projekt RED.

È arrivata anche la consacrazione nell'ambito degli anime in generale: la vittoria del titolo di Anime of the Year per i Crunchyroll Anime Awards è uno dei premi di maggior rilievo che una produzione del genere possa ottenere, e la serie Netflix di Studio Trigger ha battuto concorrenti di enorme importanza come Demon Slayer, L'Attacco dei Giganti e Spy x Family.