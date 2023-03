Pokémon Unite: 2 nuovi Pokémon confermati in arrivo nel gioco

Pokémon Unite sta per ricevere due nuovi Pokémon all'interno del proprio roster di creature, che vanno dunque ad arricchire il Pokédex specifico del gioco in questione pur non rappresentando delle novità assolute ma essendo dei graditi ritorni.

Le due creature in questione sono Lapras e Goodra, che si aggiungeranno presto al gioco in forma definitiva dopo un periodo di test sui server dedicati alle prova prima del rilascio al pubblico. È proprio l'account ufficiale di Pokémon Unite su Twitter a confermare l'arrivo delle due nuove creature, dunque possiamo dare per certa la loro prossima introduzione.



In base a quanto riferito, Goodra sarà il primo dei due ad arrivare all'interno di Pokémon Unite già nel corso del mese di marzo, mentre Lapras arriverà successivamente ad aprile. In entrambi i casi non c'è ancora una tempistica ufficiale per il rilascio, ma possiamo dunque aspettarli tra questo e il prossimo mese, con ulteriori informazioni che arriveranno nei prossimi giorni.

Goodra è un Defender nei combattimenti a corto raggio, in grado di evolversi da Goomy a Sliggoo fino a Goodra. Ha un'abilità passiva che consente di infliggere danno agli avversari attraverso la scia di slime che rallenta e colpisce i nemici, con la possibilità di ricaricarsi raggiungendo l'erba. Tra gli attacchi troviamo Bubble, Dragon Pulse e Acid Spray, oltre a vari altri.

Anche Lapras è un Defender in Pokémon Unite, ma nel combattimento a lungo raggio. L'abilità passiva è Shell Armor, con la quale può incassare colpi potenti con una notevole riduzione di danno, mentre i suoi attacchi contano anche Perish Song e Ice Beam, una volta che si avanza tra i livelli. Il mese scorso, avevamo visto il Pokémon Ghirlanda Comfey arrivare nel gioco.