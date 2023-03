Halo Infinite: la modalità Infection trapela in un video gameplay non ufficiale

Halo Infinite sembra avere la modalità Infection in arrivo, quantomeno a giudicare da questo video gameplay trapelato attraverso un leak online, pubblicato da varie fonti tra cui l'account Twitter Bathrobe Spartan.

Non si tratta di materiali ufficiali, ma quanto è possibile vedere è abbastanza esplicito: nei due minuti di gameplay vediamo infatti la modalità Infeection in azione, che sembra già completa in tutti i suoi elementi principali e dunque probabilmente prevista per il prossimo periodo.



Il video è stato pubblicato inizialmente da Unseen_Halo ma è stato poi fatto rimuovere, dunque non sappiamo quanto potrà rimanere online anche in questa forma, attraverso il tweet riportato qui sopra, con la possibilità che possa essere rimosso anche questo.

Infection è una modalità multiplayer che risale a Halo 3 ed è stata poi riproposta anche in Halo: Reach, Halo 2: Anniversary e Halo 5: Guardians. Può essere considerata la modalità "zombie" di Halo, che solitamente coinvolge i Flood con la loro inquietante presenza.

In Infection, di solito la partita si svolge fra due team composti da infetti e sopravvissuti, con i primi che aumentano di numero via via che i sopravvissuti cadono in battaglia, facendolo diventare sempre più difficile. In sostanza, è una variante del Last Man Standing, con l'ultimo che si ritrova di fronte a una sfida decisamente ardua.

A questo punto, attendiamo eventuali informazioni ufficiali al riguardo. Nel frattempo, è emerso che i giocatori hanno prodotto 1 milione di creazioni con la Forgia di Halo Infinite, oltre al trailer e dettagli su Halo Infinite: Stagione 3.