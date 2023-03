Anno 1800 potrà essere provato gratis questo mese su PC, PS5 e Xbox Series X|S

Con l'arrivo di Anno 1800 su PS5 e Xbox Series X|S, questo mese Ubisoft consentirà a tutti di provare il gioco per una settimana proprio nel periodo di lancio, con una fase di trial gratis estesa in modo da fornire un'idea precisa del funzionamento dello strategico/gestionale.

Anno 1800 ha la data d'uscita fissata per il 16 marzo 2023 su PS5 e Xbox Series X|S, con una versione rinnovata e migliorata appositamente in occasione del lancio sulle console di nuova generazione, che comporterà anche un aggiornamento su PC, gratuito per coloro che possiedono già il gioco.

Contemporaneamente, dal 16 al 23 marzo, sarà possibile scaricare e giocare Anno 1800 per una settimana liberamente, consentendo l'accesso a tutti i contenuti del gioco e la possibilità di trasferire salvataggi e progressi direttamente alla versione completa, nel caso si decida per l'acquisto.

Si tratta di un'ottima iniziativa, che concede ai giocatori una prova estesa e senza impegno, consentendo in questo modo di farsi un'idea precisa di come funzioni Anno 1800 anche su console, considerando che il genere richiede ovviamente una revisione importante dell'interfaccia per adattarsi al controller.

Anno 1800, come dice il nome stesso, ci consente di rivivere il XIX secolo in forma di strategico/gestionale, affrontando un'era ricca di cambiamenti politici, economici e sociali, con l'avvento dell'industrializzazione e l'espansione dei commerci. Potete conoscerlo meglio leggendo la nostra recensione di Anno 1800, mentre ricordiamo il trailer della versione PS5 e Xbox Series X|S.